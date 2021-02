Carnevale, Coldiretti: dolci fai da te in una casa su due (Di sabato 13 febbraio 2021) dolci fatti in casa per più di una famiglia su 2 (52%) per dimenticare le ansie dell'emergenza Covid e andare alla ricerca della normalità perduta e ritrovare i 'comfort food' della tradizione. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021)fatti inper più di una famiglia su 2 (52%) per dimenticare le ansie dell'emergenza Covid e andare alla ricerca della normalità perduta e ritrovare i 'comfort food' della tradizione. Lo ...

