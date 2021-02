Calciomercato, il Real Madrid punta un gioiello del Napoli (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli deve stare attento alle sirene madrilene sempre più forti per Koulibaly. Il difensore senegalese, nei piani del Real Madrid, andrebbe a sostituire Sergio Ramos Sembra essere arrivato il momento dei saluti per Sergio Ramos al Real Madrid che al suo posto vuole il difensore del Napoli, Koulibaly. Apparentemente i due non hanno nulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildeve stare attento alle sirene madrilene sempre più forti per Koulibaly. Il difensore senegalese, nei piani del, andrebbe a sostituire Sergio Ramos Sembra essere arrivato il momento dei saluti per Sergio Ramos alche al suo posto vuole il difensore del, Koulibaly. Apparentemente i due non hanno nulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?????? Sirene spagnole per #Koulibaly: il #RealMadrid lo vorrebbe come sostituto di #SergioRamos in scadenza a giugno.… - MilanLiveIT : Dani Olmo nel mirino del Real Madrid Il Milan ci aveva provato nel gennaio 2020 ??#MercatoMilan #Calciomercato - cmercatoweb : ???? #Juventus, #Militao ed #Isco verso #Siviglia: doppia beffa per #Paratici - zazoomblog : Calciomercato Juventus si scalda la pista per due difensori: occhio la concorrenza del Real Madrid -… -