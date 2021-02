Birmania | attivisti anti - Golpe cercano di impedire gli arresti

(Di sabato 13 febbraio 2021) E' l'ottavo giorno di proteste e azioni contro i militari che hanno preso il potere in, nonostante la repressione messa in atto e l'appello dell'Onu per la liberazione della leader Aung San ...

E' l'ottavo giorno di proteste e azioni contro i militari che hanno preso il potere in, nonostante la repressione messa in atto e l'appello dell'Onu per la liberazione della ...di. La ......Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di condanna del colpo di stato militare in... Un totale di 220 persone - tra politici del NLD,, insegnanti e membri della società ...E' l'ottavo giorno di proteste e azioni contro i militari che hanno preso il potere in Birmania, nonostante la repressione messa in atto e l'appello dell'Onu per la liberazione della leader Aung San S ...Facebook ha deciso di limitare la presenza sul social del regime militare che ha eseguito il colpo di Stato in Birmania.