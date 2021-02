Azzurri in Inghilterra | mostriamo miglior versione di noi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Oggi la Nazionale Italiana Rugby affronterà l`alle 15.15 (14.15 italiane) a Twickenham nel match valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2021 che sarà trasmesso su DMAX - canale 52 del digitale terrestre - a partire dalle 15. "Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella che ha giocato la Scozia contro l`nello scorso weekend. Abbiamo il nostro piano di gioco per questo match. La squadra si è allenata molto bene in questa settimana - ha esordito Franco Smith nella conferenza stampa di presentazione della partita - e sono contento della preparazione verso questa partita"."La sconfitta dell`nel primo turno del Sei Nazioni contro la Scozia, dopo 38 anni in casa, caricherà ulteriormente la squadra di Eddie Jones. Affronteremo una Nazionale che era forte anche prima di questa ...

Seconda partita del torneo per gli, reduci dall'ennesima batosta con la Francia. A Londra l'impegno contro i padroni di casa, battuti a ...L'ala Pierre Bruno, oggi in forza alle Zebre in Eccellenza, è stato infatti convocato per la prima volta al raduno degliin preparazione della sfida del Sei Nazioni trae Italia.“La sconfitta dell`Inghilterra nel primo turno del Sei Nazioni contro la Scozia, dopo 38 anni in casa, caricherà ulteriormente la squadra di Eddie Jones. Affronteremo una Nazionale che era forte anche ...L'appuntamento è sempre per le ore 14 del sabato: un gustoso prepartita della grande sfida di Twickenham per i ragazzi del c.t. Perché la seconda puntata di “StudiOvale, quelli del Peroni Terzo Tempo” ...