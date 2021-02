Australian Open 2021 | Matteo Berrettini | “Contento di aver chiuso in tre set | ora però devo recuperare dall’infortunio”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tre tie-break sono stati sufficienti aper conquistare gli ottavi di finale degli. L’azzurro (n.10 del mondo) ha sconfitto per 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5) il russo Karen Khachanov (n.20 ATP) e quindi si giocherà l’accesso ai quarti contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking) che ha sconfitto agevolmente lo svedese Ymer per 6-4 6-1 6-1. Un match gestito molto bene da, chesul finire del terzo set ha accusato un problema fisico che lo ha menomato. Nonostante questo, il romano è riuscito a chiudere, ma è chiaro che i suoi pensieri ora sono su quello che è accaduto: “Non so cosa sia successo. Ho sentito tirare all’altezza delle costole. Dovrebbe essere una contrattura e sul servizio mi faceva male. Sono molto felice ...

