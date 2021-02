Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 12 febbraio 2021

(Di sabato 13 febbraio 2021)tv: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Il Cantante Mascherato ha avuto 3441 spettatori (15.52%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3264 spettatori (17.69%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1144 spettatori (5.40%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1483 spettatori (5.57%), poi la serie The Resident 1067 (4.66%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 644 (2.83%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1305 spettatori (6.52%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1219 (6.73%). ...

Tv venerdì 12 febbraio 2021: dati di ieri in prima serata Ieri sera, 12 febbraio 2021, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Terza sfida tra Il cantante mascherato 2 e il GF VIP 5: come saranno andate questa volta le cose? Ce lo rivelano i dati auditel relativi agli ascolti del 12 febbraio 2021 che ci raccontano come è anda...