Alvino: De Laurentiis si è complimentato con il Napoli negli spogliatoi (Di sabato 13 febbraio 2021) Su Twitter, Carlo Alvino racconta che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è congratulato con la squadra nel post partita, per la vittoria sulla Juventus. De Laurentiis ha visto la partita negli spogliatoi, in tv, a causa del grande freddo che oggi attanaglia la città. Al termine, ha incontrato i calciatori per fare loro i suoi complimenti. #NapoliJuventus +++Il Presidente De Laurentiis che ha seguito la partita alla Tv negli spogliatoi del Maradona si è complimentato con tutti per la vittoria +++ — Carlo Alvino (@CarloAlvino) February 13, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Su Twitter, Carloracconta che il presidente del, Aurelio De, si è congratulato con la squadra nel post partita, per la vittoria sulla Juventus. Deha visto la partita, in tv, a causa del grande freddo che oggi attanaglia la città. Al termine, ha incontrato i calciatori per fare loro i suoi complimenti. #Juventus +++Il Presidente Deche ha seguito la partita alla Tvdel Maradona si ècon tutti per la vittoria +++ — Carlo(@Carlo) February 13, 2021 L'articolo ilsta.

napolista : Alvino: #DeLaurentiis si è complimentato con il #Napoli negli spogliatoi Il presidente ha seguito la partita in tv… - infoitsport : Alvino: 'De Laurentiis ha sondato la pancia dei giocatori, decisione presa' - infoitsport : Alvino: 'Napoli, momento delicatissimo. De Laurentiis nello spogliatoio per il freddo' - ilnapolionline : Carlo Alvino: 'Vorrei smentire una voce su De Laurentiis' - - cn1926it : #Alvino fa chiarezza: “#DeLaurentiis non ha lasciato lo stadio a fine primo tempo, anzi…” -