Alessandro Sigfrido | chi è il primogenito di Riccardo Fogli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021) Come noto,ha avuto una vita piuttosto burrascosa dal punto di vista sentimentale., classe 1993, è il primo figlio del cantante (e l’unico maschio), avuto con l’attrice Stefania Brassi. “nel Canto dei Nibelunghi è il figlio dell’Impossibile”, ha raccontato l’artista, spiegando come mai abbia scelto quel singolare secondo nome per il suo. La relazione (ai tempi extraconiugale) tra lui e la Brassi non durò molti anni, ma la donna riuscì comunque a mettere al mondo un figlio (che, per inciso, che nella semifinale del 25 marzo 2019 del già citato reality) era anche presente in studio. Il giovane lavora infatti come road manager al fianco del padre, curandone la produzione e seguendolo in tutto il mondo. E collabora anche con ...