Zalmira edizione del 2009 in onda su Rai 5

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Zelmira è un dramma musicato andato in scena numerose volte. Ma quello proposto su Rai 5 risale ale si è tenuto presso il Rossini Opera Festival. Cast Dalla regia di Giorgio Barberio Corsetti e con la direzione musicale di Roberto Abbado, i oegnato sul palco un cast stellare. Vedrai infatti Gregory Kunde (Antenore), Juan Diego Flórez (Ilo), Kate Aldrich (Zelmira), Marianna Pizzolato (Emma). Completano il cast Alex Esposito (Polidoro), Mirco Palazzi (Leucippo), Francisco Brito (Eacide) e Sávio Sperandio (Gran Sacerdote). Curiosità Edita per la prima volta nel 1822, parliamo di un’opera sempre acclamata dalla critica, per la sua capacità di far sposare il tono drammatico con la corrente culturale del momento quale il Romanricismo. Parliamo di una storia ambientata nella Grecia antica, di un re costretto a sfuggire ai suoi aguzzini usurpatori del ...

