Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2021 ore 18:45 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Viabilità 12 FEBBRAIO 2021 ORE 18.35 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA CODE TRA LA CASSA E VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TENGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA TOGLIATTI AL RACCORDO SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL RomaNO AD APRILIA DIREZIONE LATINA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA CON CODE DA SANT’ALESSANDRO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021)12 FEBBRAIOORE 18.35 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODEFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA CODE TRA LA CASSA E VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TENGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA TOGLIATTI AL RACCORDO SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTELNO AD APRILIA DIREZIONE LATINA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA CON CODE DA SANT’ALESSANDRO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24