Ufficiale | Carpi | torna Pochesci in panchina

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Poco più di 2 settimane sono passate dal suo esonero sulladel, ed oggi è ufficialmenteto a sedersi sulladei biancorossi. L’esonero di Sandroè stato revocato come comunicato dallo steso club emiliano in una nota: “La societàFC 1909 rede noto di aver affidato il ruolo di capo allenatore della Prima Squadra a Mister Sandro, revocando l’esonero emesso in data 21 gennaio 2021. Il tecnico dirigerà l’allenamento di questo pomeriggio alle ore 14:30 presso l’antistadio, al termine della sessione di tamponi in vista della trasferta di Arezzo”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Di seguito la notadel club: 'La societàFC 1909 rede noto di aver affidato il ruolo di capo allenatore della Prima Squadra a Mister Sandro Pochesci , revocando l'esonero emesso in ...Chiudiamo con la notiziadel ritiro del Tavarnelle, che ci rattrista visto gli ottimi ...24 - Camerano 21 - Teramo 20 - Rubiera 20 (2 rec) - Follonica 17 - Casalgrande 12SERIE C - Richiamato in panchina, la dicitura della nota ufficiale del club fa rimanere esterrefatti i tifosi Nel calcio di richiami in panchina ce ne sono a bizzeffe. Senza scomodare i guru dei mangi ...Nuovo ribaltone a sorpresa per la società di Serie C: dopo 20 giorni dall'esonero il tecnico torna in panchina, è UFFICIALE ...