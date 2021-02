Torvaianica | pusher a domicilio | 35enne sorpreso a cedere dosi di cocaina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ stato, durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati (con particolare attenzione a quelli in materia di stupefacenti) mentre cedevadi. E’ per questo che i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato il, unoriginario di Roma, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti I militari della Stazione di Torvajanica hanno notato, in strada, un uomo, conosciuto quale assuntore di droga, mentre stava citofonando all’abitazione di un noto pregiudicato del posto che, in atteggiamento guardingo, gli ha frettolosamente consegnato un piccolo involucro. I protagonisti sono stati immediatamente fermati e controllati: i Carabinieri hanno accertato che l’acquirente aveva appena ...