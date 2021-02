Sul Recovery Plan 5 mosse chiave per le città

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Europa si trova di fronte a una sfida epocale: combinare un auspicato successo sanitario, l’uscita dalla pandemia, con un altrettanto auspicato successo economico e sociale, per il quale l’utilizzo adeguato dei fondi del Next Generation Eu è dirimente. Diventano quindi cruciali ledei governi nazionali nella scrittura e attuazione dei piani died è su questo che anche gli enti locali possono e debbono giocare un ruolo importante. Come sindaco del Comune e dellametropolitana di Firenze e come presidente di Eurocities, il network di oltre 200europee di medie e grandi dimensioni e oltre 130 milioni di abitanti di 39 differenti paesi, pongo alcune tematiche - utilizzando il gergo scacchistico direi cinqueper arrivare velocemente a uno scacco matto difficile ma non ...