Snowboard azzurro sale sul podio di Cortina

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) con Michela Moioli. Dopo gli stop causati dal maltempo, partono i Mondiali di sci ed è subito medaglia per l’Italia Un successo forse insperato ma losulcon il secondo posto di Michela Moioli che festeggia la sua quinta medaglia iridata in carriera nello L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mondiali a2021, tutto pronto in sicurezza2021 ai cancelletti di partenza Coppa del mondo di sci, al via la nuova stagione Valanga rosa a Soelden, ed è subitoFamiglia Bartali riceve pallone della C Julian Alaphilippe svela gli obiettivi della sua prossima stagione