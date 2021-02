Si è quotata un’app di dating dove sono le donne a fare la prima mossa

Leggi su wired

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Primo giorno in Borsa chiuso a +63,5% per Bumble, laapp che si èil 12 febbraio sul Nasdaq. La compagnia ha collocato le azioni sul mercato a 43 dollari, ma le negoziazioni avevano aperto già a 76 dollari (+77%). Ora la capitalizzazione di mercato è di 7,7 miliardi di dollari, riporta Cnbc. Niente male per una compagnia lanciata sette anni fa dall’allora 24enne Whitney Wolfe Herd, cofondatrice di Tinder in rotta con gli ex colleghi del management. Ora Bumble, l’app che dà solo allela possibilità di iniziare una conversazione dopo il match con il potenziale partner, è la seconda piattaforma dipiù utilizzata negli Stati Uniti, proprio in competizione con Tinder. “Speriamo che non sia un fatto raro, ma che diventi la norma”, ha dichiarato l’ad, oggi 31enne, riguardo l’unicità del suo ...