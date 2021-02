Sette proposte davvero A.MO.DO. per l’ambiente (Di venerdì 12 febbraio 2021) Confesso, sono uno di quelli che ha subito pensato che il nome Mario Draghi non sia una semplice intuizione di Sergio Mattarella ma l’espressione di un’Europa che ci chiede lucidità, preparazione e rigore. Doti riconoscibili in entrambe le figure e completamente assenti nei politucoli d’acqua dolce che adducono a sé il merito dell’arrivo del Drake. La crisi provocata in piena pandemia, vista fuori dai confini nazionali, è sembrata un’operazione demenziale, da dentro mi sono sentito vittima dell’arroganza e della presunzione, che assieme a qualche altro milione di italiani ricorderò alle prossime elezioni. Sono comunque ottimista su quello che ne potrà uscire. Devo esserlo. Uno dei motori di questo speranza è la dichiarazione di impegno sui temi dei diritti e dell’ambiente espressa dal presidente incaricato. Il ministero della Transizione Ecologica è già un segno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Confesso, sono uno di quelli che ha subito pensato che il nome Mario Draghi non sia una semplice intuizione di Sergio Mattarella ma l’espressione di un’Europa che ci chiede lucidità, preparazione e rigore. Doti riconoscibili in entrambe le figure e completamente assenti nei politucoli d’acqua dolce che adducono a sé il merito dell’arrivo del Drake. La crisi provocata in piena pandemia, vista fuori dai confini nazionali, è sembrata un’operazione demenziale, da dentro mi sono sentito vittima dell’arroganza e della presunzione, che assieme a qualche altro milione di italiani ricorderò alle prossime elezioni. Sono comunque ottimista su quello che ne potrà uscire. Devo esserlo. Uno dei motori di questo speranza è la dichiarazione di impegno sui temi dei diritti e delespressa dal presidente incaricato. Il ministero della Transizione Ecologica è già un segno ...

fabiotempoMi : RT @TarroGiulio: Ecco le nostre sette proposte per uscire dall‘ incubo. - aanddrreaa : RT @TarroGiulio: Ecco le nostre sette proposte per uscire dall‘ incubo. - oriama1969 : RT @TarroGiulio: Ecco le nostre sette proposte per uscire dall‘ incubo. - riccardolavelli : RT @TarroGiulio: Ecco le nostre sette proposte per uscire dall‘ incubo. - VCapurso : RT @TarroGiulio: Ecco le nostre sette proposte per uscire dall‘ incubo. -

Ultime Notizie dalla rete : Sette proposte 30 mila euro dalla Regione per il Sistema Museale del Valdarno Superiore

... ed ha il compito di elaborare le proposte programmatiche e le attività e curarne l'attuazione. Per ... il turista, ma anche il cittadino, possono intrattenersi in un percorso unitario di sette luoghi ...

Che Dio ci aiuti! domina. Pari tra Pucci e Giallini/Panariello e tra Del Debbio e Formigli -

...e viceversa' su Italia 1 e 'Masterchef' su SkyUno (eliminato Max) facevano da ulteriori proposte '... ha conseguito un seguito di 1,463 milioni di spettatori con il 7,5% (sette giorni prima a 1,537 ...

Recovery fund: le sette proposte di “Genova che osa” Levante News Sette proposte davvero A.MO.DO. per l’ambiente

Confesso, sono uno di quelli che ha subito pensato che il nome Mario Draghi non sia una semplice intuizione di Sergio Mattarella ma l’espressione di un’Europa che ci chiede ...

Francia, 3mila proposte per cambiare la moda

I cittadini hanno risposto alla consultazione indetta da Paris good fashion per un sistema del lusso più responsabile. Il riciclaggio e il ...

... ed ha il compito di elaborare leprogrammatiche e le attività e curarne l'attuazione. Per ... il turista, ma anche il cittadino, possono intrattenersi in un percorso unitario diluoghi ......e viceversa' su Italia 1 e 'Masterchef' su SkyUno (eliminato Max) facevano da ulteriori'... ha conseguito un seguito di 1,463 milioni di spettatori con il 7,5% (giorni prima a 1,537 ...Confesso, sono uno di quelli che ha subito pensato che il nome Mario Draghi non sia una semplice intuizione di Sergio Mattarella ma l’espressione di un’Europa che ci chiede ...I cittadini hanno risposto alla consultazione indetta da Paris good fashion per un sistema del lusso più responsabile. Il riciclaggio e il ...