Scuola | ' chiusura immediata o ' Dad a richiesta' per tutti' | in 12mila firmano petizione a Draghi** 3

(Adnkronos) - Il Comitato elenca i rischi del mantenimento dell'apertura delle scuole durante la campagna vaccinale, senza contare "oltre ai morti ed ai contagiati ed intubati, il danno economico per la società rappresentato dal costo delle cure mediche e dell'ospedalizzazione di decine di migliaia di persone". "Noi confidiamo - conclude rivolgendosi a Draghi - che Lei esaminerà queste nostre richieste con il massimo scrupolo, nell'interesse del diritto alla tutela della salute e della vita, che in una società civile come la nostra , deve essere considerato come il diritto fondamentale, prevalente su ogni altro diritto ed interesse".

