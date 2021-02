Salvini critico con Draghi: “Buon Governo, ma vedo ancora dentro Speranza e Lamorgese” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Avevamo chiesto il ministero per le Disabilità ed è stato creato, avevamo chiesto un ministero ad hoc per il Turismo, il settore che ha sofferto di più, e c’è. Non vediamo l’ora di cominciare a lavorare. Poi su alcuni temi serve discontinuità: Lamorgese e Speranza o cambiano marcia e cambiano sprint o avranno bisogno di aiuto e sostegno, mettiamola così”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando a La7 la nuova squadra di Governo e la composizione dei ministri stabilita dal premier Mario Draghi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Avevamo chiesto il ministero per le Disabilità ed è stato creato, avevamo chiesto un ministero ad hoc per il Turismo, il settore che ha sofferto di più, e c’è. Non vediamo l’ora di cominciare a lavorare. Poi su alcuni temi serve discontinuità:o cambiano marcia e cambiano sprint o avranno bisogno di aiuto e sostegno, mettiamola così”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, commentando a La7 la nuova squadra die la composizione dei ministri stabilita dal premier Mario. SportFace.

tordi_luciano : @stax7580 @Simo07827689 Ed è ovvio che non si poteva fare come Salvini sempre presente in piazza e sempre assente a… - 73deva73 : @AnnaxNar Ho sempre odiato i falsi. Basta vedere la mia bio cambiata. #Salvini lo stanno facendo passare per un mag… - rosSsa101 : @IaconisMario @andr900 Ognuno interpreta la situazione come crede, fa le sue valutazioni, io l'alleanza Renzi Salvi… - sonoallergico : @eat_traveling Chi ha parlato di Salvini premier ? E sopratutto chi lo vuole? Poi per quanto riguarda le scelte di… - AntonioDelSur1 : @BelforteLeonela @Giovaguerrato Non credo che né Salvini, né Rinaldi né tantomeno Borghi sarebbero contenti di aver… -