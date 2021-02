Roma, assembramenti e bar aperto oltre le 18: multa salata per clienti e titolare (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha continuato a servire i clienti, che si sono assembrati fuori, nonostante avesse l’obbligo di chiudere il locale alle 18, per via delle restrizioni anti-Covid. E’ per questo che il titolare di un bar in via Montebello, quartiere Castro Pretorio della Capitale, è stato sanzionato dai Carabinieri della Stazione Roma Macao, che hanno anche disposto la chiusura dell’attività per 5 giorni. assembramenti e attività chiusa Ieri sera, transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato cinque avventori, in assembramento, che stavano consumando cibi e alimenti nei pressi del bar e si sono fermati per una verifica. Contravvenzionati i clienti per complessivi 1.400 euro, i Carabinieri hanno quindi accertato che il titolare, un cittadino cinese di 43 anni, aveva protratto l’apertura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha continuato a servire i, che si sono assembrati fuori, nonostante avesse l’obbligo di chiudere il locale alle 18, per via delle restrizioni anti-Covid. E’ per questo che ildi un bar in via Montebello, quartiere Castro Pretorio della Capitale, è stato sanzionato dai Carabinieri della StazioneMacao, che hanno anche disposto la chiusura dell’attività per 5 giorni.e attività chiusa Ieri sera, transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato cinque avventori, in assembramento, che stavano consumando cibi e alimenti nei pressi del bar e si sono fermati per una verifica. Contravvenzionati iper complessivi 1.400 euro, i Carabinieri hanno quindi accertato che il, un cittadino cinese di 43 anni, aveva protratto l’apertura ...

