Queste foto di due aerei presidenziali non dimostrano che Trump è ancora in carica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 6 febbraio 2021 su Facebook sono state pubblicate le foto di due aerei, fermi sulla pista di un aeroporto. Il primo scatto mostra l’esterno di un aereo con la cabina colorata di blu e nella stessa immagine compare la scritta «Air force Trump 1». La seconda foto mostra un altro aereo con la cabina con dei colori differenti. Anche in questa foto compare una scritta; si legge «Boing 737 Biden». Le due foto sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Buongiorno persone lucide! foto 1: AIR FORCE 1 aereo presidenziale DI Trump! Prima della falsa elezione. foto 2: BOING 757 spacciato per un AF1 di Biden ieri Sarà traumatico per chi non vuol vedere». Il riferimento è alla convinzione, ... Leggi su facta.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 6 febbraio 2021 su Facebook sono state pubblicate ledi due, fermi sulla pista di un aeroporto. Il primo scatto mostra l’esterno di un aereo con la cabina colorata di blu e nella stessa immagine compare la scritta «Air force1». La secondamostra un altro aereo con la cabina con dei colori differenti. Anche in questacompare una scritta; si legge «Boing 737 Biden». Le duesono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Buongiorno persone lucide!1: AIR FORCE 1 aereo presidenziale DI! Prima della falsa elezione.2: BOING 757 spacciato per un AF1 di Biden ieri Sarà traumatico per chi non vuol vedere». Il riferimento è alla convinzione, ...

