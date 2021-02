Pomezia, un anno fa ci lasciava il Dottor Vincenzo Rosato amato e apprezzato da tutti: a portarlo via un terribile incidente (Di venerdì 12 febbraio 2021) Era il 12 febbraio 2020. Esattamente un anno fa ci lasciava il Dottor Vincenzo Rosato, medico stimato e soprattutto molto amato dai cittadini di Pomezia dove aveva lo studio. Un incidente fatale sulla Via del Mare – la cui dinamica non è mai stata chiarita del tutto – gli era costata la vita: oggi, nel primo anniversario della sua morte, molte persone lo hanno voluto ricordare con affetto. L’incidente mortale a Pomezia un anno fa La tragedia si era consumata alle ore 15.45 del 12 febbraio 2020 circa sulla Via del Mare, in corrispondenza della rotatoria con Via Pratica di Mare. Il medico viaggiava a bordo di un motoveicolo di colore grigio, un Suzuki Burgman, finito improvvisamente a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Era il 12 febbraio 2020. Esattamente unfa ciil, medico stimato e soprattutto moltodai cittadini didove aveva lo studio. Unfatale sulla Via del Mare – la cui dinamica non è mai stata chiarita del tutto – gli era costata la vita: oggi, nel primo anniversario della sua morte, molte persone lo hvoluto ricordare con affetto. L’mortale aunfa La tragedia si era consumata alle ore 15.45 del 12 febbraio 2020 circa sulla Via del Mare, in corrispondenza della rotatoria con Via Pratica di Mare. Il medico viaggiava a bordo di un motoveicolo di colore grigio, un Suzuki Burgman, finito improvvisamente a ...

