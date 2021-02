Omosessuali a rischio Covid, bufera sul Ministero della Salute (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il caso è scoppiato a La Spezia, ma il documento è partito da più lontano. Nel modulo per vaccinarsi contro il Covid distribuito dall’Asl 5 di La Spezia ci sono 30 categorie e bisogna segnalare se si appartiene a una di queste per avere la priorità della vaccinazione. Ci sono i medici e chi lavora nella scuola. Il problema sorge quando si arriva al numero 10. È quello che riporta la dicitura: «soggetto con comportamenti a rischio». Nell’elenco ci sono: «Tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale». Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il caso è scoppiato a La Spezia, ma il documento è partito da più lontano. Nel modulo per vaccinarsi contro il Covid distribuito dall’Asl 5 di La Spezia ci sono 30 categorie e bisogna segnalare se si appartiene a una di queste per avere la priorità della vaccinazione. Ci sono i medici e chi lavora nella scuola. Il problema sorge quando si arriva al numero 10. È quello che riporta la dicitura: «soggetto con comportamenti a rischio». Nell’elenco ci sono: «Tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale».

