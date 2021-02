Medici under 55 rifiutano vaccino AstraZeneca: «Vogliamo Pfizer o Moderna, sono più efficaci» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiamati per la somministrazione del vaccino Covid messo a punto da AstraZeneca, alcuni Medici hanno rifiutato il farmaco chiedendo di ricevere gli equivalenti forniti dalle aziende concorrenti. Si tratta di liberi professionisti sotto i 55 anni, rientranti dunque nella fascia d’età cui il vaccino di AstraZeneca sarebbe indirizzato. Il motivo del rifiuto è da ricercarsi nella maggiore copertura offerta da Pfizer e Moderna. Leggi anche >> vaccino Covid, Ricciardi “silura” Arcuri: «Bisogna affidare la gestione a Guido Bertolaso» vaccino Covid AstraZeneca, il rifiuto dei Medici: livelli di protezione piuttosto bassi “Pretendiamo – spiegano i Medici nelle motivazioni riferite da ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiamati per la somministrazione delCovid messo a punto da, alcunihanno rifiutato il farmaco chiedendo di ricevere gli equivalenti forniti dalle aziende concorrenti. Si tratta di liberi professionisti sotto i 55 anni, rientranti dunque nella fascia d’età cui ildisarebbe indirizzato. Il motivo del rifiuto è da ricercarsi nella maggiore copertura offerta da. Leggi anche >>Covid, Ricciardi “silura” Arcuri: «Bisogna affidare la gestione a Guido Bertolaso»Covid, il rifiuto dei: livelli di protezione piuttosto bassi “Pretendiamo – spiegano inelle motivazioni riferite da ...

