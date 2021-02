Marquez, braccio operato: ecco come procede il recupero (Di venerdì 12 febbraio 2021) A poco più di due mesi dalla sua terza operazione al braccio destro, infortunato in una caduta nel primo GP della stagione scorsa, a Jerez, prosegue il recupero di Marc Marquez. Il campione spagnolo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) A poco più di due mesi dalla sua terza operazione aldestro, infortunato in una caduta nel primo GP della stagione scorsa, a Jerez, prosegue ildi Marc. Il campione spagnolo ...

