Mandarono un manifestante 75enne in ospedale per una lesione celebrale | assolti due agenti di Buffalo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Avevano spinto a terra undi 75 anni durante le proteste di quest'estate per Black Lives Matter, ma a quanto pare per la legge americana va bene così: due poliziotti disono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Mandarono manifestante

Il Manifesto

Avevano spinto a terra undi 75 anni durante le proteste di quest'estate per Black Lives Matter, ma a quanto pare per la legge americana va bene così: due poliziotti di Buffalo sono stati assolti nonostante ...Avevano spinto a terra undi 75 anni durante le proteste di quest'estate per Black Lives Matter, ma a quanto pare per la legge americana va bene così: due poliziotti di Buffalo sono stati assolti nonostante ...L'incidente, le cui immagini fecero il giro dei social media, suscitò proteste a livello nazionale, nel pieno delle manifestazioni di protesta per l'uccisione a Minneapolis dell'afroamericano George F ...Il governo di centrodestra cancella la legge che teneva gli agenti fuori dagli atenei dal 1982: «Basta spaccio e aggressioni, ripristiniamo l’ordine» ...