Maltempo | in Campania è esondato il fiume Volturno

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dura ondata diinilin provincia di Caserta con forte preoccupazione a Capua. Qui il sindaco ha chiuso con un’ordinanza le scuole. Uno smottamento ha causato invece l’evacuazione di alcune famiglie a Polla. Nei prossimi giorni prevista neve al Centro Sud anche a bassa quota., Ilin più punti L’atteso weekend di Burian con abbassamento della temperature,e rischio di precipitazioni nevose ha già cominciato a farsi sentire in. Qui a causa delle forti piogge èin molti punti ilscatenando l’allerta nel casertano. In particolare risultano colpiti Capua e i comuni limitrofi ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Campania

...dal momento che una tesi simile diventerebbe difficilmente sostenibile tanto più che se la... ufficialmente per l'emergenzae il rischio neve.ILFamiglie bloccate in auto al Laceno dalla nevicata ILAriano, frana a Montefusco: interrotta la statale delle Puglie L'alveo del Calore è straripato lungo il percorso da Taurasi ...Maltempo a Polla: evacuate sei famiglie per uno smottamento. La pioggia ha provocato un cedimento del terreno in zona collinare ...Sul tavolo alla fine sono rimaste due ipotesi. La prima, di carattere generale: dalla prossima settimana la Campania potrebbe finire in zona arancione perché gli indicatori all'esame ...