Lotteria degli scontrini: numerosi commercianti ancora non partecipano (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Lotteria degli scontrini è iniziata il 1° febbraio 2021 dopo aver subito molti rinvii. Nonostante questo, a due settimane dal via dell'iniziativa, ancora molti commercianti non hanno aderito. La manovra contenuta in un ampio progetto di cashless insieme al Cashback di Stato ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale e il lavoro in nero. Anche se i presupposti erano buoni visti i ricchi premi messi in palio per i fortunati vincitori, la Lotteria non ha ancora superato lo scettiscismo di cittadini e negozianti. Lotteria degli scontrini: molti commercianti non partecipano Sono numerosi i commercianti che ancora oggi non adeguato il ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) Laè iniziata il 1° febbraio 2021 dopo aver subito molti rinvii. Nonostante questo, a due settimane dal via dell'iniziativa,moltinon hanno aderito. La manovra contenuta in un ampio progetto di cashless insieme al Cashback di Stato ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale e il lavoro in nero. Anche se i presupposti erano buoni visti i ricchi premi messi in palio per i fortunati vincitori, lanon hasuperato lo scettiscismo di cittadini e negozianti.: moltinonSonocheoggi non adeguato il ...

matteosalvinimi : Qui Roma, al fianco di commercianti, artigiani, partite iva, lavoratori dei mercati e delle fiere: non chiedono ele… - iabfe : RT @matteosalvinimi: Qui Roma, al fianco di commercianti, artigiani, partite iva, lavoratori dei mercati e delle fiere: non chiedono elemos… - Charlie7311 : RT @matteosalvinimi: Qui Roma, al fianco di commercianti, artigiani, partite iva, lavoratori dei mercati e delle fiere: non chiedono elemos… - Magamag76377872 : RT @matteosalvinimi: Qui Roma, al fianco di commercianti, artigiani, partite iva, lavoratori dei mercati e delle fiere: non chiedono elemos… - AlessioColzani : ?? #SALVINI: 'CON DRAGHI HO PARLATO DI RIMBORSI VERI E DI RIAPERTURE' @matteosalvinimi: 'Come fai a inventarti la l… -