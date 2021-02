LIVE Sci alpino, Prova Discesa Mondiali in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee per domenica (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il nuovo calendario dei Mondiali di Cortina – I favoriti gara per gara – I convocati dell’Italia per i Mondiali di Cortina 2021 – Le speranze di medaglia per l’Italia a Cortina 2021 – Il medagliere dei Mondiali di Cortina 2021 – La cronaca del SuperG maschile – La presentazione della Discesa libera di Cortina Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Prova della Discesa libera maschile di Cortina, valevole per i Campionati del Mondo di sci alpino 2020-2021. Primo assaggio della pista Vertigine, già teatro dello spettacolare SuperG di ieri. L’Italia punta gran parte delle sue speranze di medaglia ad un ritrovato Dominik ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl nuovo calendario deidi Cortina – I favoriti gara per gara – I convocati dell’Italia per idi Cortina 2021 – Le speranze di medaglia per l’Italia a Cortina 2021 – Il medagliere deidi Cortina 2021 – La cronaca del SuperG maschile – La presentazione dellalibera di Cortina Buongiorno e benvenuti alladella primadellalibera maschile di Cortina, valevole per i Campionati del Mondo di sci2020-2021. Primo assaggio della pista Vertigine, già teatro dello spettacolare SuperG di ieri. L’Italia punta gran parte delle sue speranze di medaglia ad un ritrovato...

Sportflash24 : Sci / Report dettagliato SuperG maschile e SuperG femminile Mondiali Cortina 11 febbraio 2021 >… - MirkovicRN : RT @RaiSport: ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, interviste e commenti della giornata, segui la rubrica in diretta dalle 22:40… - IFlck : RT @RaiSport: ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, interviste e commenti della giornata, segui la rubrica in diretta dalle 22:40… - RaiSport : ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, interviste e commenti della giornata, segui la rubrica in diretta d… - CinguettaTV : @OltreTv Intendevi Live!! Dai è adatto alla prima serata come gli sci al mare ???? -