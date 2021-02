L’acqua in fuga da Marte racconta l’evoluzione del suo clima (Di venerdì 12 febbraio 2021) – Marte protagonista della cronaca scientifica di questi ultimi giorni: stanno arrivando una dopo l’altra le sonde lanciate nel mese di luglio 2020, il 9 febbraio Hope degli Emirati Arabi uniti, ieri quella cinese Tianwen, che rilascerà sulla superficie del pianeta rosso un lander e un rover e un orbiter in orbita. E il 18 sarà la volta della sonda americana. Ma non è tutto, oggi su Science Advance è stato pubblicato uno studio al quale ha partecipato anche l’Italia con Giancarlo Bellucci ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, basato sui dati raccolti dallo strumento NOMAD installato a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) di ExoMars, missione congiunta Europa-Russia in orbita intorno a Marte. Secondo i dati raccolti da TGO il pianeta rosso ha perso acqua nel passato e continua a perderla. E delle grande quantità di acqua che un tempo erano ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021) –protagonista della cronaca scientifica di questi ultimi giorni: stanno arrivando una dopo l’altra le sonde lanciate nel mese di luglio 2020, il 9 febbraio Hope degli Emirati Arabi uniti, ieri quella cinese Tianwen, che rilascerà sulla superficie del pianeta rosso un lander e un rover e un orbiter in orbita. E il 18 sarà la volta della sonda americana. Ma non è tutto, oggi su Science Advance è stato pubblicato uno studio al quale ha partecipato anche l’Italia con Giancarlo Bellucci ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, basato sui dati raccolti dallo strumento NOMAD installato a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) di ExoMars, missione congiunta Europa-Russia in orbita intorno a. Secondo i dati raccolti da TGO il pianeta rosso ha perso acqua nel passato e continua a perderla. E delle grande quantità di acqua che un tempo erano ...

