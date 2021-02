Highlights e gol Bologna-Benevento 1-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Bologna-Benevento 1-1, match della ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Dall’Ara pronti-via e c’è il gol immediato di Sansone su assist non proprio volontario di Barrow dopo appena un minuto scarso, nel secondo tempo pareggia i conti Viola di tacco (ma che errore di Skorupski) e la neve che si abbatte sul capoluogo emiliano non consente di assistere a un gran spettacolo. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di1-1, match della ventiduesima giornata di. Al Dall’Ara pronti-via e c’è il gol immediato di Sansone su assist non proprio volontario di Barrow dopo appena un minuto scarso, nel secondo tempo pareggia i conti Viola di tacco (ma che errore di Skorupski) e la neve che si abbatte sul capoluogo emiliano non consente di assistere a un gran spettacolo. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

