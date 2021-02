Gianluigi Paragone a La Confessione Nove di Peter Gomez | “Draghi? Nessuna svolta keynesiana | resta profondamente neoliberista”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Se c’è stato ununo e undue? No,un“. Così il senatore, ex Cinque stelle, ora leader di Italexitospite de ‘La’ venerdì 12 febbraio alle 22.45 sua proposito di unadell’ex presidente della Bce secondo cui, ci sarebbe “ununo: ultraliberista, quello delle privatizzazioni, dell’austerità, degli interventi sbagliati su Monte Paschi di Siena e anche della fattiva collaborazione per spezzare le reni alla Grecia“, come ha spiegato il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Poi peròcomincia a cambiare: salva l’euro, si batte contro la Germania e tiene bassi i nostri ...

...Gli ospiti di Peter Gomez a La Confessione Protagonisti della puntata de La Confessione in onda venerdì 12 febbraio in seconda serata su Nove saranno l'attrice Manuela Arcuri e, ...... tutto fa prevedere che i consensi aumenteranno ulteriormente visto che potrebbe essere l'unico, o quasi, all'opposizione, insieme al massimo a Italexit di, a eventuali ...Alessandro Di Battista ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle dopo la vittoria del Sì su Rousseau a un sostegno al governo Draghi: ad attenderlo ci sarebbe Gianluigi Paragone, che da tempo c ...“Non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello”: Manuela Arcuri si racconta a Peter Gomez in una puntata de ...