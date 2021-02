Diritto d’autore, Chiara Ferragni dovrà risarcire il gruppo Tecnica: ha copiato i Moon Boot (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono riconoscibilissimi tra mille doposci diversi: squadrati, imbottiti, con il cordino che li avvolge. Nonostante siano stati declinati, negli anni, in centinaia di modelli e varietà di colori, i Moon Boot – doposci ispirati alle calzature indossate da Neil Armstrong sulla Luna (sotto) – sono inconfondibili. E, ora, lo ha stabilito anche il Tribunale di Milano in una recente (e storica) sentenza: i Moon Boot sono un’opera di design industriale e sono protetti dalle norme che regolano il Diritto d’autore. Uno dei modelli dei celebri (e originali) Moon Boot (sito MoonBoot.com) Il Tribunale non ha dubbi: Chiara Ferragni ha copiato i Moon ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono riconoscibilissimi tra mille doposci diversi: squadrati, imbottiti, con il cordino che li avvolge. Nonostante siano stati declinati, negli anni, in centinaia di modelli e varietà di colori, i– doposci ispirati alle calzature indossate da Neil Armstrong sulla Luna (sotto) – sono inconfondibili. E, ora, lo ha stabilito anche il Tribunale di Milano in una recente (e storica) sentenza: isono un’opera di design industriale e sono protetti dalle norme che regolano il. Uno dei modelli dei celebri (e originali)(sito.com) Il Tribunale non ha dubbi:ha...

