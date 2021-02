Dalla Copa Sudamericana in Argentina al San Paolo in Brasile: Crespo si fa largo (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'argentino Hernán Crespo allenerà il San Paolo sino al termine della stagione 2022, che in Brasile coincide con la chiusura dell'anno solare. L'ex attaccante di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'argentino Hernánallenerà il Sansino al termine della stagione 2022, che incoincide con la chiusura dell'anno solare. L'ex attaccante di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa, ...

sportli26181512 : Dalla Copa Sudamericana in Argentina al San Paolo in Brasile: Crespo si fa largo: Dalla Copa Sudamericana in Argent… - Anna_26_ : RT @GoldelNapoli: Gli azzurri dalla doppia faccia salutano la Coppa Italia Los azzurri de la doble cara se despiden de la Copa Italia ht… - SasageyoESM : RT @albo_interista: Quando noi Interisti crediamo di avere la peggiore dirigenza al mondo, pensiamo al Barcellona che quest’estate ha avuto… - albo_interista : Quando noi Interisti crediamo di avere la peggiore dirigenza al mondo, pensiamo al Barcellona che quest’estate ha a… - GoldelNapoli : Gli azzurri dalla doppia faccia salutano la Coppa Italia Los azzurri de la doble cara se despiden de la Copa Itali… -