Bomba a U&D! Gianni e la dama beccati così, non si nascondono più: "Sono innamorato di lei" (Di venerdì 12 febbraio 2021) A Uomini e Donne si creano rapporti più o meno forti, più o meno reali, come quello tra Gianni Sperti e la dama del trono over. Nelle ultime ore, la dama del parterre femminile ha rilasciato un nuovo commento sulla pagina Instagram dell'opinionista, attirando su di se il biasimo del pubblico. Infatti tra Gianni e la dama c'è più di un semplice legame di sola amicizia, vediamo perché. Gianni Sperti è ormai da anni parte integrante di Uomini e Donne e prende il suo ruolo con serietà. Spesso gli capita di non riuscire a nascondere le sue preferenze, e anche le sue antipatie. Come nel caso di Aurora, ad esempio, dama per la quale l'opinionista non prova alcuna stima e che non perde occasione di attaccare. (Continua..) In altre occasioni, l'ex ballerino riesce ...

