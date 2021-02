Basket, Pesaro fa l’impresa! Sassari eliminata dalla Coppa Italia dopo un supplementare (Di sabato 13 febbraio 2021) La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro fa l’impresa nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2021. I marchigiani, al termine di una partita intensissima, finita all’overtime, hanno eliminato la Dinamo Sassari. Pesaro ha trionfato con il risultato finale di 110-115. Il miglior marcatore del match è stato Justin Robinson, il quale ha segnato ben 27 punti. Pesaro è partita fortissimo, con un Drell cecchino da tre, e ha piazzato un parziale di 7-18 nei primi quattro minuti. Poi, però, si sono accesi Bendzius, Burnell e Spissu e gli isolani hanno chiuso la prima frazione di gioco avanti 26-25. Sassari, in seguito, ha provato ad accelerare nel secondo periodo di gioco e ha raggiunto il +7 sul 38-31. La Carpegna Prosciutto, guidata da Justin ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) La Carpegna Prosciuttofa l’impresa nei quarti di finale delle Final Eight di2021. I marchigiani, al termine di una partita intensissima, finita all’overtime, hanno eliminato la Dinamoha trionfato con il risultato finale di 110-115. Il miglior marcatore del match è stato Justin Robinson, il quale ha segnato ben 27 punti.è partita fortissimo, con un Drell cecchino da tre, e ha piazzato un parziale di 7-18 nei primi quattro minuti. Poi, però, si sono accesi Bendzius, Burnell e Spissu e gli isolani hanno chiuso la prima frazione di gioco avanti 26-25., in seguito, ha provato ad accelerare nel secondo periodo di gioco e ha raggiunto il +7 sul 38-31. La Carpegna Prosciutto, guidata da Justin ...

matteoricci : ?? Final Eight 2021. Che spettacolo la Victoria Libertas Pesaro Basket! Bellissimo rivedere la squadra della città l… - SanMarino_RTV : @VLPesaro: partita incredibile contro @dinamo_sassari: è semifinale @LegaBasketA @DnaBiancorosso - DavideSardi : Grande spot per il #basket! #Sassari vs #Pesaro finisce 110-115 La #CarpegnaProsciutto va in semifinale. Ma appla… - oroolive : Sassari-Pesaro ha dimostrato ancora una volta che il basket è un gioco per pazzi ?? ???? #final8 #coppaitalia - GuidoBortolato : RT @MatteoLandi10: Wow, che Pesaro! @VLPesaro #Pesaro #Final8 #Basket -