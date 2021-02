Appuntamenti macroeconomici del 12 febbraio 2021

newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici dell'11 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 10 febbraio 2021 - zazoomblog : Appuntamenti macroeconomici del 10 febbraio 2021 - #Appuntamenti #macroeconomici #febbraio - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 9 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti macroeconomici

Borsa Italiana

Venerdì 12/02/2021 08:00 Regno Unito : Bilancia commerciale beni (atteso - 15 Mld £; preced. - 16,01 Mld £) 08:00 Regno Unito : Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. - 0,1%) 08:00 ...Quest'oggi in Agenda: CINA Mercati chiusi per festività; 08:00 GB Bilancia commerciale dic; 08:00 GB Produzione industriale dic; 08:00 GB Produzione manifatturiera dic; 08:00 GB PIL 1a stima trim4; 09:...Piazza Affari poco mossa in avvio. BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 0,51% (chiusura precedente a 0,51%).Piazza Affari stabile in avvio. BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 0,51% (chiusura precedente a 0,52%), lo spread sul Bund 95 bp.