Antartide | terminata la missione 2020-21

(Di venerdì 12 febbraio 2021) – Con la chiusura della stazione “Mario Zucchelli” e il rientro in Italia del personale della spedizione-21 si è conclusa la 36a campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e attuato dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle spedizioni e dal CNR per la programmazione e coordinamento scientifico. Il gruppo più numeroso di ricercatori e tecnici che ha preso parte alla campagna estiva è rientrato oggi in Italia in aereo dalla Nuova Zelanda, dove il contingente era arrivato dall’a bordo della nave rompighiaccio italiana “Laura Bassi” dell’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). Oltre al trasporto di personale e materiale da e per l’, la “Laura Bassi” ha ospitato a ...

