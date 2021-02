Android 12: uscita, interfaccia e caratteristiche della novità di casa Google (Di venerdì 12 febbraio 2021) Google sarebbe in procinto di mostrare le prime immagini in anteprima di Android 12, la nuova versione del sistema operativo di Big G che sbarcherà ufficialmente sui primi smartphone a partire dal prossimo autunno. Stando alle prime indiscrezioni – e ai primi screenshot - sembra che l’azienda di Mountain View abbia scelto un’interfaccia completamente nuova che si avvicina tantissimo all’estetica di iOS. Praticamente un’offesa per i fan più accaniti di Android che hanno dato battaglia al sistema operativo dell’iPhone per anni incolpando Apple di dare poca enfasi alla personalizzazione dello smartphone e di aver concepito un’ecosistema troppo rigido. D’altro canto, chi ha sempre preferito l’iPhone si trova a suo agio all’interno di questo eco-sistema connesso e arriccia il naso di fronte alle vulnerabilità e alla ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021)sarebbe in procinto di mostrare le prime immagini in anteprima di12, la nuova versione del sistema operativo di Big G che sbarcherà ufficialmente sui primi smartphone a partire dal prossimo autunno. Stando alle prime indiscrezioni – e ai primi screenshot - sembra che l’azienda di Mountain View abbia scelto un’completamente nuova che si avvicina tantissimo all’estetica di iOS. Praticamente un’offesa per i fan più accaniti diche hanno dato battaglia al sistema operativo dell’iPhone per anni incolpando Apple di dare poca enfasi alla personalizzazione dello smartphone e di aver concepito un’ecosistema troppo rigido. D’altro canto, chi ha sempre preferito l’iPhone si trova a suo agio all’interno di questo eco-sistema connesso e arriccia il naso di fronte alle vulnerabilità e alla ...

