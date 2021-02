Alessandro Di Battista, dopo l’addio al M5S attacca Berlusconi: “Rappresaglia contro di me” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il giorno dopo aver comunicato il suo addio al Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista si sente vittima di “rappresaglie mediatiche” a suo danno. La sua critica arriva dopo aver condiviso un articolo incentrato su Berlusconi e la Trattativa Stato-Mafia. La partecipazione di Forza Italia nel nuovo Governo Draghi in corso d’avvio, potrebbe quindi essere tra le cause che hanno spinto al suo brusco addio ai pentastellati. Di Battista lascia il M5S: “Non parla a nome mio“ Un ora dopo la comunicazione del voto sulla piattaforma Rousseau, che ha decretato il sì del M5S al sostegno di un Governo guidato da Mario Draghi, è arrivato il primo duro cenno di dissenso. Di fronte al 59,7% di preferenze per il sì, Alessandro Di Battista ha ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il giornoaver comunicato il suo addio al Movimento 5 Stelle,Disi sente vittima di “rappresaglie mediatiche” a suo danno. La sua critica arrivaaver condiviso un articolo incentrato sue la Trattativa Stato-Mafia. La partecipazione di Forza Italia nel nuovo Governo Draghi in corso d’avvio, potrebbe quindi essere tra le cause che hanno spinto al suo brusco addio ai pentastellati. Dilascia il M5S: “Non parla a nome mio“ Un orala comunicazione del voto sulla piattaforma Rousseau, che ha decretato il sì del M5S al sostegno di un Governo guidato da Mario Draghi, è arrivato il primo duro cenno di dissenso. Di fronte al 59,7% di preferenze per il sì,Diha ...

