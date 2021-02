Wanda Nara sui social stuzzica l’Inter: “Oggi tutto bianco e io di nero” (Di giovedì 11 febbraio 2021) La moglie e manager di Mauro Icardi ha pubblicato una foto che sa di provocazione Tra foto le numerose foto pubblicate sul profilo dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ce n’è una che sta facendo parlare molto. Si dice che l’intento potrebbe essere quello di stuzzicare l’Inter, ex club del marito Icardi col quale c’è stato un rapporto burrascoso. Una foto quella pubblicata da Wanda Nara che sa di provocazione nei confronti dell’Inter. La moglie e manager di Mauro Icardi ha infatti pubblicato una foto su Instagram con una didascalia ed una frase emblematica: “Oggi tutto bianco e io di nero“. Si tratta di una casualità? I “malpensanti” dicono di no: in molti hanno immaginato che questa foto fosse indirizzata ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) La moglie e manager di Mauro Icardi ha pubblicato una foto che sa di provocazione Tra foto le numerose foto pubblicate sul profilo dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ce n’è una che sta facendo parlare molto. Si dice che l’intento potrebbe essere quello dire, ex club del marito Icardi col quale c’è stato un rapporto burrascoso. Una foto quella pubblicata dache sa di provocazione nei confronti del. La moglie e manager di Mauro Icardi ha infatti pubblicato una foto su Instagram con una didascalia ed una frase emblematica: “e io di“. Si tratta di una casualità? I “malpensanti” dicono di no: in molti hanno immaginato che questa foto fosse indirizzata ...

Ibra_Chia : @CapitanoPaolo90 Non leggevo una frase del genere dai tempi di Wanda Nara - Icardi - Inter. Non capisco tutta ques… - sportli26181512 : Wanda Nara, i ritocchini svelati: 'Ecco cosa ha fatto': Gira sui social una foto giovanile di lady Icardi: il chiru… - Carlos36095679 : Ivana, la sorella di Mauro Icardi in conflitto con Wanda Nara - Adripong : @EdoardoMecca1 @iosononic Capiamoci: risultati al momento 0; Soldi in banca 0 (o addirittura meno di 0); Presi per… - DesogusStefi : @stanzaselvaggia Tu hai criticato l ombretto della meloni.... ironizzato e preso in giro la Wanda Nara per una foto… -