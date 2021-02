Usa, maxi tamponamento fra circa 100 automobili (Di giovedì 11 febbraio 2021) Succede in Texas dove a causa del pericolo ghiacci, la strada, diventata una lastra liscia, a causato un tamponamento plateale. Uno sconvolgente epilogo quello accaduto a Fort h Worth, nei pressi di Dallas, nello stato del Texas, dove più di 100 automobili sono arrivate allo scontro a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata, il quale ha fatto slittare moltissime ruote causando tamponamenti a profusione. L’evento accaduto alle 7.00 di mattina (orario americano) ha coinvolto una serie infinita di mezzi di trasporto, tra i quali anche un camion della Coca Cola, un pick up ed un auto della Polizia. circa 30 persone sono in ospedale per le ferite subite e 3 sono morte tra le lamiere delle loro auto, aspettando i soccorsi che per la mole impressionante di veicoli che occupano la strada, hanno tardato ad ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Succede in Texas dove a causa del pericolo ghiacci, la strada, diventata una lastra liscia, a causato unplateale. Uno sconvolgente epilogo quello accaduto a Fort h Worth, nei pressi di Dallas, nello stato del Texas, dove più di 100sono arrivate allo scontro a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata, il quale ha fatto slittare moltissime ruote causando tamponamenti a profusione. L’evento accaduto alle 7.00 di mattina (orario americano) ha coinvolto una serie infinita di mezzi di trasporto, tra i quali anche un camion della Coca Cola, un pick up ed un auto della Polizia.30 persone sono in ospedale per le ferite subite e 3 sono morte tra le lamiere delle loro auto, aspettando i soccorsi che per la mole impressionante di veicoli che occupano la strada, hanno tardato ad ...

BreakingItalyNe : USA: Maxi tamponamento con 100 veicoli coinvolti a causa del ghiaccio sul manto stradale sull'Interstate 35 a Fort… - 3BMeteo : Brutta notizia #meteo: USA, maxi incidente stradale in Texas, circa 70 veicoli coinvolti. Forse causa ghiaccio - Danireport : RT @GiancarloCharly: Usa, maxi incidente a catena in Texas, coinvolti oltre cento veicoli - Italia_Notizie : Usa, maxi incidente a catena in Texas, coinvolti oltre cento veicoli - AndFranchini : Usa, maxi incidente a catena in Texas, coinvolti oltre cento veicoli - Corriere TV -