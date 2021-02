stato Antonio Conte a suggerire a De Laurentiis il nome di Carrera per il Bari" (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che nella prima conferenza stampa del nuovo corso fa all'improvviso capolino, il nome di Antonio Conte, l'allenatore con cui Carrera ha cominciato il suo percorso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che nella prima conferenza stampa del nuovo corso fa all'improvviso capolino, ildi, l'allenatore con cuiha cominciato il suo percorso ...

tancredipalmeri : Lezione di stile di Antonio Conte alla real casa, c’era tutto perché perdesse la testa, e invece il tentativo di co… - lucianoreale : @rtl1025 Io da juventino non dimentico cosa è stato Antonio Conte per i colori bianconeri e spero che presto questa… - Silvano15018818 : @tuttosport Tutto sommato Conte è stato il promotore della nostra rinascita non dobbiamo scordarlo,poi ci si manda… - matteo_turri : @MGrecoMD @LucioMM1 @utzpaolo @Antonio_Caramia @marradr @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @marcocattaneo… - AlessioLavarra1 : RT @EdoardoMecca1: Antonio Conte non è il presente e non sarà più il futuro. Ma è stato un passato della Juve glorioso e straordinario, pro… -