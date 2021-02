Sherlock Holmes Chapter One in un nuovo affascinante trailer gameplay

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Frogwares ha rilasciato il primo teaser dell'One in occasione dell'Epic Showcase: 39 secondi appena, ma che fanno pienamente intendere l'atmosfera del titolo. Il titolo, realizzato utilizzando l'Unreal Engine 4, è previsto per PC (Steam, Epic, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S con lancio simultaneo in un periodo non ancora precisato del 2021. Il rilascio del fullè programmato per marzo, insieme a diverse altre rivelazioni sul gioco. Leggi altro...

givemelove_24 : RT @L0GANLOKI: se interpreti un super eroe inevitabilmente interpreterai sherlock holmes e viceversa - starkbuckz : RT @L0GANLOKI: se interpreti un super eroe inevitabilmente interpreterai sherlock holmes e viceversa - arkhvmwing : RT @L0GANLOKI: se interpreti un super eroe inevitabilmente interpreterai sherlock holmes e viceversa - itslavaleh : RT @L0GANLOKI: se interpreti un super eroe inevitabilmente interpreterai sherlock holmes e viceversa - its_eli4na : RT @L0GANLOKI: se interpreti un super eroe inevitabilmente interpreterai sherlock holmes e viceversa -

Ultime Notizie dalla rete : Sherlock Holmes

In occasione dell'evento Epic Games Store Spring Showcase, Frogwares ha mostrato un nuovo teaser di: Chapter One , confermando che il prossimo capitolo della saga dedicata al detective creato da Sir Arthur Conan Doyle arriverà simultaneamente su Steam, Epic Games Store, GOG e console.Il risultato finale fu un entusiasmante gioco di scambi e di rimandi che stimola l'ascoltatore a trasformarsi in un piccolocercando di capire a chi attribuire la paternità di ciò che ...Frogwares ci permette di dare una sbirciata all'ultimo videogioco dedicato a Sherlock Holmes, Chapter One, in uscita nel corso del 2021.Sherlock Holmes: Chapter One si è mostrato durante il nuovo Epic Games Showcase in un breve filmato teaser. Scopriamolo insieme: ...