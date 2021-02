Raggi: "Se la funivia non serve si può smontare e rimontare". I social: "La fanno coi Lego?" (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Se la funivia non serve si può smontare”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ha risposto nella giornata di ieri, 10 dicembre, al commento di un utente Facebook in merito al progetto della funivia Casalotti-Battistini. La richiesta di chiarimento verteva sulla maggiore convenienza della funivia rispetto alla metropolitana. “Le due opere non sono incompatibili, anche perché la funivia qualora non dovesse più servire si smonta e si può rimontare da un’altra parte mentre il prolungamento della metro richiede finanziamenti molto maggiori”, ha scritto Raggi. Ad accorgersi del commento è stato il blog Odissea Quotidiana, che segue le vicende del trasporto pubblico cittadino. La pagina Facebook ha postato lo screenshot della risposta ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Se lanonsi può”. Così la sindaca di Roma Virginiaha risposto nella giornata di ieri, 10 dicembre, al commento di un utente Facebook in merito al progetto dellaCasalotti-Battistini. La richiesta di chiarimento verteva sulla maggiore convenienza dellarispetto alla metropolitana. “Le due opere non sono incompatibili, anche perché laqualora non dovesse più servire si smonta e si puòda un’altra parte mentre il prolungamento della metro richiede finanziamenti molto maggiori”, ha scritto. Ad accorgersi del commento è stato il blog Odissea Quotidiana, che segue le vicende del trasporto pubblico cittadino. La pagina Facebook ha postato lo screenshot della risposta ...

Manu_2310 : Che Dio ci aiuti. #Raggi Roma, la gaffe di Raggi: 'La funivia? Si può smontare e rimontare da un'altra parte'… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Virginia Raggi e la funivia che si smonta: polemica sul commento della sindaca ?? - avvLibutti : Quante storie...se la funivia non ti serve la smonti e la rimonti da un’altra parte. #Roma #Raggi - PaoloPolvara : RT @HuffPostItalia: Raggi: 'Se la funivia non serve si può smontare e rimontare'. I social: 'La fanno coi Lego?' - carlo_balestra : RT @Miti_Vigliero: L'ha detto davvero Raggi: «La funivia Casalotti se non serve si smonta e si rimonta altrove». Bufera social https://t.c… -