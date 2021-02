Pensioni anticipate, il PD a Draghi sulla riforma: serve prorogare Ape sociale e opzione donna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dalle consultazioni tra Mario Draghi e i partiti emergono dettagli importanti in merito alla riforma delle Pensioni. Con la fine della sperimentazione legata alla quota 100 entro la fine dell'anno diventa infatti improrogabile un ulteriore intervento correttivo sul comparto previdenziale. Molti lavoratori potrebbero di fatto trovarsi spiazzati davanti all'improvviso scalone dettato dal ritorno alle regole della legge Fornero. Il punto è stato trattato all'interno del dossier consegnato dal Partito Democratico al Premier incaricato. Nelle proposte di riforma sono indicate numerose ipotesi per il rilancio del Paese, anche in considerazione della grave crisi dettata dal coronavirus. Tra le aree nelle quali si evidenzia una necessità d'intervento, troviamo appunto quella del lavoro e della flessibilità in accesso alla ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dalle consultazioni tra Marioe i partiti emergono dettagli importanti in merito alladelle. Con la fine della sperimentazione legata alla quota 100 entro la fine dell'anno diventa infatti improrogabile un ulteriore intervento correttivo sul comparto previdenziale. Molti lavoratori potrebbero di fatto trovarsi spiazzati davanti all'improvviso scalone dettato dal ritorno alle regole della legge Fornero. Il punto è stato trattato all'interno del dossier consegnato dal Partito Democratico al Premier incaricato. Nelle proposte disono indicate numerose ipotesi per il rilancio del Paese, anche in considerazione della grave crisi dettata dal coronavirus. Tra le aree nelle quali si evidenzia una necessità d'intervento, troviamo appunto quella del lavoro e della flessibilità in accesso alla ...

AcerboLivio : Pensioni 2021: cosa succede con il Governo tecnico di Draghi - beppekin : @v2Dark parlaci di baby pensioni e/o pensioni anticipate - devilalis : RT @giubar01: @LecisNazareno @rossimone77 @Renato_Corghi Non vi preoccupate tra non molto il problema sarà risolto per tutti pensioni da fa… - lucabattanta : RT @giubar01: @LecisNazareno @rossimone77 @Renato_Corghi Non vi preoccupate tra non molto il problema sarà risolto per tutti pensioni da fa… - infoitinterno : Pensioni anticipate e di vecchiaia: la guida per i nati nel '54, i gravosi e gli usuranti -