Omicidio di Ilenia Fabbri, ex marito indagato per omicidio di concorso (Di giovedì 11 febbraio 2021) Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri, uccisa nel suo appartamento di Faenza il 6 febbraio, è indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Ilenia FabbriPossibile svolta nel giallo dell'omicidio di Ilenia Fabbri: questa mattina la Procura di Ravenna ha disposto verifiche a carico del suo ex marito, Claudio Nanni. La donna, che aveva 46 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di Faenza, in provincia di Ravenna, all'alba dello scorso 6 febbraio. La polizia ha perquisito sia la residenza di Nanni che l'auto-officina in cui lavora. L'uomo è stato inserito nel registro degli indagati con l'ipotesi di ...

