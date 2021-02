Nel giardino di Boboli la grande grotta del Buontalenti in 3D riapre sul web (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - La grotta del Buontalenti nel giardino di Boboli, una delle meraviglie dell'arte e dell'architettura manierista del tardo Cinquecento da marzo chiusa per Covid, si ‘riapre' sul web. Il celebre angolo del parco mediceo è infatti visitabile da oggi virtualmente e gratuitamente sul sito delle Gallerie degli Uffizi (www.uffizi.it). Nella grotta, digitalizzata ad alta definizione e ricostruita in 3D, è infatti possibile entrare dal proprio computer o dal cellulare, “camminando” tra le rocce artificiali e ammirando i dettagli di sculture, affreschi, finte stalattiti di ognuna delle tre stanze di questo luogo meraviglioso, creato nel Cinquecento per stupire e per dare refrigerio a chi vi entrava. È anche possibile cliccare sulle opere contenute al suo interno per ottenere su di esse ulteriori informazioni storiche ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Ladel Buontalenti neldi Boboli, una delle meraviglie dell'arte e dell'architettura manierista del tardo Cinquecento da marzo chiusa per Covid, si ‘' sul web. Il celebre angolo del parco mediceo è infatti visitabile da oggi virtualmente e gratuitamente sul sito delle Gallerie degli Uffizi (www.uffizi.it). Nella, digitalizzata ad alta definizione e ricostruita in 3D, è infatti possibile entrare dal proprio computer o dal cellulare, “camminando” tra le rocce artificiali e ammirando i dettagli di sculture, affreschi, finte stalattiti di ognuna delle tre stanze di questo luogo meraviglioso, creato nel Cinquecento per stupire e per dare refrigerio a chi vi entrava. È anche possibile cliccare sulle opere contenute al suo interno per ottenere su di esse ulteriori informazioni storiche ...

