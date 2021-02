Napoli, si fermano Hysaj e Demme: il comunicato del club (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuovi guai per Gattuso: si fermano infatti Diego Demme e Elseid Hysaj: ecco il comunicato del club azzurro sulle loro condizioni Il Napoli comunica le condizioni di Diego Demme e Elseid Hysaj dopo la gara contro l’Atalanta. «Hysaj si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per Demme. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuovi guai per Gattuso: siinfatti Diegoe Elseid: ecco ildelazzurro sulle loro condizioni Ilcomunica le condizioni di Diegoe Elseiddopo la gara contro l’Atalanta. «si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente». Leggi su Calcionews24.com

enzomarangio : +++ Nel #Napoli si fermano anche #Hysaj e #Demme per infortunio ++4 - sportli26181512 : Napoli, brutte notizie per Gattuso: si fermano anche Demme e Hysaj per infortunio: Il giorno dopo l'eliminazione da… - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Gattuso perde altre due pedine, si fermano Hysaj e Demme: il comunicato del Napoli - TuttoMercatoWeb : Gattuso perde altre due pedine, si fermano Hysaj e Demme: il comunicato del Napoli - infoitsport : Napoli, Gattuso ordina il riposo: gli azzurri si fermano 24 ore -