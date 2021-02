Napoli | Gattuso appeso ad un filo | se con la Juve sarà sconfitta De Laurentiis inizierà a pensare al prossimo mister

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si tirano le somme con largo anticipo rispetto al finale di stagione al. Lain semifinale di Coppa Italia brucia terribilmente, soprattutto alla luce dei non eccelsi risultati in campionato e l’esperienza disulla panchina azzurra potrebbe concludersi ben prima della fine del campionato. A lanciare l’allarme sulla panchina partenopea ci ha L'articolo

Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità. #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol'. '#Juve ultima spiaggia? Chiedete al presidente'. #Gattuso si assume la responsabilità della sconfitta del #Napoli. #gattuso è passato da una proposta di rinnovo contrattuale dove sembrava che fosse lui a prendere tempo, ad un esonero. Il Napoli si dissocia dalle urla di Gattuso: un gesto lo testimonia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

...alle 18 i bianconeri affronteranno unin difficoltà, che dopo il ko contro il Genoa ieri ha perso la semifinale di Coppa Italia proprio contro la squadra di Gasperini . La posizione di...Piove sul bagnato in casa, dopo, Manolas , Mertens e Koulibaly , Rinoperde anche Demme e Hysaj . Il terzino albanese ko contro l'Atalanta non sarà disponibile insieme a Demme per il ...“Elseid Hysaj, uscito nel primo tempo durante i match contro l’Atalanta, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro”. Questo il comunicato ufficiale diramato dal Napoli in merito alle condizion ...Se il Napoli dovesse sollevare dall'incarico Gattuso, il primo nome per la panchina è quello di Luciano Spalletti, ex allenatore dell'Inter ...