LIVE Sci alpino, SuperG uomini Mondiali in DIRETTA: oro Kriechmayr. Beffa Paris: è 4° (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG MASCHILE 13.53 Gara interrotta. Un membro dell’organizzazione è caduto in pista e si è fatto male. Sta venendo soccorso. 13.51 Marsaglia è 15° a 1?83. Niente medaglia oggi per l’Italia. Dovremo riprovarci domenica nella discesa maschile. Sabato le chance saranno quasi nulle nella discesa femminile. 13.50 1?26 di ritardo per Marsaglia a metà gara, ha sbagliato tanto. 13.49 17° Kline a 2?33. Ora l’ultima cartuccia azzurra, Matteo Marsaglia. 13.47 Il tedesco Jocher è 13° a 1?63. Ora lo sloveno Kline, poi Matteo Marsaglia. 13.45 Il canadese Read è 13° a 1?79. Il prossimo italiano sarà Marsaglia con il n.24. 13.43 Sono scesi i primi 20. Al comando Kriechmayr con 0.07 su Baumann e 0.38 su Pinturault. 4° Paris a 0.55, 5° Mayer a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE 13.53 Gara interrotta. Un membro dell’organizzazione è caduto in pista e si è fatto male. Sta venendo soccorso. 13.51 Marsaglia è 15° a 1?83. Niente medaglia oggi per l’Italia. Dovremo riprovarci domenica nella discesa maschile. Sabato le chance saranno quasi nulle nella discesa femminile. 13.50 1?26 di ritardo per Marsaglia a metà gara, ha sbagliato tanto. 13.49 17° Kline a 2?33. Ora l’ultima cartuccia azzurra, Matteo Marsaglia. 13.47 Il tedesco Jocher è 13° a 1?63. Ora lo sloveno Kline, poi Matteo Marsaglia. 13.45 Il canadese Read è 13° a 1?79. Il prossimo italiano sarà Marsaglia con il n.24. 13.43 Sono scesi i primi 20. Al comandocon 0.07 su Baumann e 0.38 su Pinturault. 4°a 0.55, 5° Mayer a ...

